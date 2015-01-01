Представляем Вашему вниманию всеукраинский кинологический журнал «Мир собак».

Невозможно выразить ни в каких материальных ценностях все то доброе, что дает собака человеку. Общение с ней обогащает духовный мир, делает его ярче и эмоциональнее.

О собаках говорят и пишут, их показывают в кино и на выставках, о них спорят... А они? Они ждут от нас только одного - любви.



«Мир собак» -

- обеспечит необходимыми материалами о содержании собаки - ее питании, воспитании, лечении и дрессировке

- опубликует статьи и обзоры известных кинологов, экспертов, ветеринаров

- предоставит информацию:

о международных и национальных выставках;

о ведущих питомниках мира и Украины;

о деятельности кинологических организаций;